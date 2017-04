Objavili poziv za člane sveta za otroke in družino

Ljubljana, 21. aprila - Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je na podlagi družinskega zakonika objavila poziv za posredovanje predlogov za člane sveta za otroke in družino. Ti bodo iz nevladnih organizacij in strokovnih institucij s področja otrok in družine ter predstavniki vlade. Člane sveta imenuje vlada za obdobje petih let na predlog ministra, pristojnega za družino.