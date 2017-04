Nekdanji angleški reprezentant umrl po srčnem zastoju

London, 21. aprila - Ugo Ehiogu, nekdanji branilec angleške nogometne reprezentance in Aston Ville, je umrl zaradi srčnega infarkta. Štiriinštiridesetletnik, ki je deloval kot trener Tottenhamove ekipe do 23 let, se je zgrudil v četrtek na treningu na severu Londona in doživel srčni zastoj, so sporočili iz angleškega prvoligaša, v zgodnjih jutranjih urah pa je umrl.