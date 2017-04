Evropske borze uvodoma neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 21. aprila - Osrednji indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje začeli neenotno, spremembe vrednosti indeksov pa so bile večinoma manjše. Vlagatelji po ocenah analitikov še vedno s previdnostjo spremljajo aktualno politično dogajanje v Evropi in širše. Evro se medtem draži.