Med šestimi nominiranci za mednarodnega bookerja dva izraelska avtorja

London, 21. aprila - Med šestimi nominiranci za mednarodnega bookerja, namenjenega prevodnim delom v Veliki Britaniji, sta dva izraelska avtorja: Amos Oz z romanom Judas in David Grossman z romanom A Horse Walks Into a Bar. Na seznamu so še francoski pisatelj Mathias Enard z romanom Kompas ter avtorji iz Argentine, Danske in Norveške. Dobitnik bo znan 14. junija.