Macerl iz Eko kroga za STA: Politika bi me utopila v žlici vode

pogovarjala se je Martina Gojkošek

Ljubljana, 24. aprila - Politika in politične institucije so v primežu kapitala, njihov odnos do okoljskih organizacij civilne družbe pa je zato izrazito negativen. "Občutek imam, da bi me utopili v žlici vode, če bi le lahko," je v pogovoru za STA dejal predsednik Eko kroga Uroš Macerl. V prihodnje si želi več aktivnih državljanov in več kot le ubogljive otroke.