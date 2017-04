Zadnji nastop francoskih predsedniških kandidatov na televiziji zasenčil napad v Parizu

Pariz, 21. aprila - Francoski predsedniški kandidati so imeli pred nedeljskimi volitvami v četrtek zvečer priložnost na televiziji še zadnjič predstaviti svoja stališča in prepričati volivce. Predstavitev pa je zasenčil napad na Elizejskih poljanah v Parizu, v katerem je bil ubit en policist, dva pa ranjena. Kandidati so za napad izvedeli med oddajo.