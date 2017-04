Ljubljana, 21. aprila - Poslanec Združene levice (ZL) Miha Kordiš bo danes ob 11. uri v preddverju državnega zbora na Šubičevi ulici 4 dal izjavo za medije o pobudi ZL, s katero so vlado pozivali, naj bolniško nadomestilo zagotovi tudi samozaposlenim oz. vsem delovnim ljudem, ki so v primerljivem položaju, so sporočili iz ZL.