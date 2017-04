V Arkansasu izvedli prvo usmrtitev po letu 2005

Little Rock, 21. aprila - V ameriški zvezni državi Arkansas so izvedli prvo usmrtitev po letu 2005. 51-letni Ledell Lee, ki je bil obsojen umora, je umrl v četrtek pozno zvečer po krajevnem času v zaporu Grady. Zapornika so usmrtili, potem ko je vrhovno sodišče v Arkansasu razveljavilo odločitev okrožnega sodišča o prepovedi uporabe sestavnega dela mešanice za usmrtitev.