Pingvini in plenilci v konferenčni polfinale

Pittsburgh, 21. aprila - Pittsburgh Penguins, branilci naslova v severnoameriški hokejski ligi NHL, ter Nashville Predators so se že uvrstili v drugi krog končnice prvenstva NHL. Pingvini so na vzhodu doma s 5:2 premagali Columbus Blue Jacket in napredovali s skupnim izidom 4:1, še bolj gladko je šlo plenilcem, ki so na zahodu Chicago Blackhawks izločili s 4:0.