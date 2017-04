V Mariboru do tal zgorel znan gostinski lokal

Maribor, 21. aprila - Mariborski poklicni gasilci so skupaj z okoliškimi gasilskimi društvi ponoči gasili gostinski objekt na Meljskem hribu v Mariboru. Kot so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje, je zagorelo malo po 23. uri, požar pa je v celoti uničil 150 kvadratnih metrov velik leseni del objekta.