Trump: Močna Evropa je v interesu ZDA

Washington, 21. aprila - Ameriški predsednik Donald Trump in italijanski premier Paolo Gentiloni sta po četrtkovih pogovorih v Beli hiši potrdila trdne odnose med državama, Trump pa je zatrdil, da je močna Evropa v interesu ZDA. Večina novinarskih vprašanj se je sicer nanašala na druge teme, kot so Iran, ameriška zdravstvena reforma, Libija in Severna Koreja.