Dnevnik: Kje si vzel? In kam si del? (21. 4.)

Ljubljana, 20. aprila - Če bi navadne ljudi na cesti kdo vprašal: kako ste si kupili to kolo, ta avto, to stanovanje, bi mnogi odgovorili: kolo je z bolšjaka, avto mi je posodil prijatelj, za stanovanje pa žal nikoli ne bom imel, podnajemnik bom do smrti. Samo ne-navadni ljudje imajo s tem težave, v Dnevniku piše Tanja Lesničar - Pučko.