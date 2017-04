Cluj-Napoca, 21. aprila - Danes bodo na evropskem prvenstvu v Cluju-Napoci podelili prva kompleta medalj, zanje se bodo potegovali telovadci in telovadke v posamičnem mnogoboju. Slovenci ne bodo tekmovali, posamični finali bodo v soboto in nedeljo, ko bosta nastopila Teja Belak in Sašo Bertoncelj.