Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 4.)

Ljubljana, 20. aprila - Tuje tiskovne agencije so poročale predvsem o pismu hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović predsednikom vseh treh institucij EU, v katerem je opozorila na težave na meji med Slovenijo in Hrvaško. Poročale so tudi o odzivih na pismo. Pisale pa so še o tožbi zoper predsednika SDS Janeza Janšo.