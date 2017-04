Dirkači formule 1 pomagali mlademu vozniku po hudi nesreči

London, 21. aprila - V akcijo pomoči mlademu dirkaču Billyju Monger, 17-letnemu Britancu, ki so mu po hudi nesreči na dirki formule 4 v Donningtonu morali amputirati obe nogi, so se vključili tudi dirkači najvišjega avtomobilističnega razreda formule 1. Skupno so v sklad za njegovo okrevanje navijači in športniki prispevali že 500.000 funtov.