Polanc na Hrvaškem že šesti

Ljubljana, 20. aprila - Na kolesarski dirki po Hrvaški je po tretji etapi prišlo do spremembe v skupnem seštevku. Vodilni v skupnem seštevku domačin Kristijan Đurasek je v etapi od Imotskega do Zadra zaostal več kot dve minuti in pol ter moral vodstvo prepustiti Špancu Jaimeju Rusonu (Caja Rural), ki ima pet sekund prednosti pred Italijanom Vincenzom Nibalijem.