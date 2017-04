Po četrtkovi kolajni Gomboca danes na veliko sceno še Trstenjakova

Varšava, 21. aprila - Po četrtkovi srebrni medalji Adriana Gomboca v kategoriji do 66 kg slovenski tabor tudi danes na evropskem prvenstvu v judu pričakuje boj za najvišja mesta. V Varšavi bo v kategoriji do 63 kg namreč nastopila evropska, svetovna in olimpijska prvakinja Tina Trstenjak.