Pekova hčerinska družba PGP Inde pogojno prodana

Tržič, 20. aprila - Pekova hčerinska družba PGP Inde je na današnji javni dražbi pogojno dobila novega lastnika. Soglasje k pogodbi morata namreč podati še upniški odbor in ločitveni upnik, saj je bila ponujena cena nižja od polovice likvidacijske cene. Stečajna upraviteljica Tadeja Tamše do tedaj še ne želi razkriti, kdo je kupec podjetja in kakšna je cena.