Ob robu shoda pred sodniško palačo tudi vroča kri

Ljubljana, 20. aprila - Ob današnjem shodu Odbora 2014 pred ljubljansko sodno palačo je prišlo do kršitve reda in miru, pri čemer je bila ena oseba poškodovana, so za STA potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Po neuradnih informacijah naj bi se sporekla podpornik shoda in nasprotnik njihovih stališč. Skupil naj bi jo slednji, odpeljal ga je rešilec.