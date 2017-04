Pokojnine so se od leta 2010 do 2017 uskladile za 4,1 odstotka

Ljubljana, 20. aprila - Glede na podatke o usklajevanju pokojnin, ki jih je danes obravnaval svet pokojninskega zavoda, so se pokojnine od leta 2010 do 2017 uskladile za 4,1 odstotka. Če bi bile usklajene po sistemski zakonodaji, bi bilo zvišanje 12,8-odstotno. Najbolj resno materialno prikrajšani med upokojenci so bili med letoma 2006 in 2014 tisti, ki so živeli sami.