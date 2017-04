Začenja se spomladansko zasedanje IMF in Svetovne banke

Washington, 21. aprila - V Washingtonu se danes začenja osrednji del spomladanskega zasedanja finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank 189 držav članic Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke. Dogajanja se udeležuje tudi slovenska delegacija na čelu s finančno ministrico Matejo Vraničar Erman in guvernerjem Banke Slovenije Boštjanom Jazbecem.