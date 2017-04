Dnevi slovenske zabavne glasbe bodo nocoj predstavili pop rock izvajalce

Ljubljana, 21. aprila - RTV Slovenija je drugo leto zapored pripravila Dneve slovenske zabavne glasbe za ustvarjalce in izvajalce različnih glasbenih žanrov. Festival je odprla Neisha, minuli konec tedna so gledalci in poslušalci lahko izbirali slovensko popevko letošnjega leta, nocoj pa bodo tekmovali pop rock izvajalci. Predstavilo se jih bo dvanajst.