Odbor Sveta Evrope: Pripor naj bo skrajni ukrep

Strasbourg, 20. aprila - Odbor za preprečevanje mučenja pri Svetu Evrope (CPT) je danes pozval 47 držav članic te organizacije, naj pripor uporabljajo kot skrajni ukrep in naj pripornikom zagotovijo primerne priporne pogoje. Predstavniki odbora so med obiski v zaporih po vsej Evropi ugotovili, da so priporniki pogosto pridržani v slabih razmerah.