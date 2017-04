Podeljena nagrade festivala mladih Transgeneracije

Ljubljana, 20. aprila - V Cankarjevem domu je potekala sklepna prireditev festivala sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije, na kateri so podelili priznanja za najboljše gledališke, plesne, literarne, likovne, fotografske in video stvaritve dijakov. Na področju gledališča so slavili dijaki Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana s predstavo Krasni novi svet.