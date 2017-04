Slovenske teniške igralke drugič zmagale v Litvi

Vilnius, 20. aprila - Slovenska ženska teniška reprezentanca je v drugem krogu skupinskega dela druge evroafriške skupine pokala Fed v Šiauliaiju v Litvi premagala Južnoafriško republiko s 3:0. Slovenkam, ki so v sredo ukanile Švedinje s 3:0, so zmago priigrale Dalila Jakupovič in Tamara Zidanšek v igri posameznic, med dvojicami pa Andreja Klepač in Jakupovičeva.