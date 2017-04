Koprska občina lani s 54 milijoni evrov prihodkov

Koper, 20. aprila - Koprski občinski svetniki so na današnji seji sprejeli predlog zaključnega računa občinskega proračuna za leto 2016. Skupni prihodki občine so v tem letu znašali dobrih 54 milijonov evrov, odhodkov pa je bilo za dobrih 47 milijonov evrov. Obenem so svetniki sprejeli tudi poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2016.