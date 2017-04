Gornja Radgona, 21. aprila - Na sejmišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni bosta vrata odprla jubilejni 10. sejem lovstva in ribištva Lov ter četrti mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi Naturo. Odprl ju bo minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan.