Vreme: Na zahodu in v osrednji Sloveniji bo precej jasno

Ljubljana, 20. aprila - Popoldne bo v zahodnih in osrednjih krajih precej jasno, proti vzhodu pa zmerno do pretežno oblačno. Še bo pihal severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do okoli 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.