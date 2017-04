Ljubljanska borza: Indeks ob dobrega pol odstotka

Ljubljana, 20. aprila - Na Ljubljanski borzi je indeks blue chipov SBI TOP današnje trgovanje končal pri 774,15 točke, kar je 5,18 točke oz. 0,66 odstotka manj kot v sredo. Indeks so nad gladino skušale držati delnice Zavarovalnice Triglav, a so ga delnice Krke in Petrola potegnile v negativno območje.