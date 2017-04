Začenja se festival Odprte hiše Slovenije

Ljubljana, 21. aprila - Od danes do nedelje bo po vsej Sloveniji potekal festival kakovostnih gradenj, nepremičnin in arhitekture Odprte hiše Slovenije, v okviru katerega si bo mogoče v živo ogledati več kot 70 zasebnih in javnih stavb ter prostorskih ureditev. Tema letošnjega festivala so stavbe, energija in dobro počutje.