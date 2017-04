Mineva 40 let od preboja Allenovega kultnega filma Annie Hall

New York, 21. aprila - Letos mineva 40 let od prvih projekcij izredno uspešne romantične komedije Annie Hall režiserja Woodyja Allena. Film, poln premišljenih šal, ponuja vpogled v odnose med odraslimi, je ob izidu imel zelo velik vpliv na newyorško kulturno in tudi modno sceno, uspešen pa je bil tudi zunaj ZDA. Pobral je 26 filmskih nagrad, med njimi štiri oskarje.