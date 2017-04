Priložnosti za izboljšanje književnega pouka v osnovnih in srednjih šolah je veliko

Ljubljana, 20. aprila - Akademiki so v teh dneh na posvetu, ki ga je pripravila Slovenska akademija znanosti in umetnosti, razmišljali o tem, kakšen naj bo književni pouk v osnovnih in srednjih šolah. Literarna zgodovinarja Janko Kos in Milena Mileva Blažić verjameta, da obstajajo priložnosti za izboljšave učnega načrta za slovenščino ter tudi šolskih beril in učbenikov.