Župani severovzhodne Slovenije v Ljubljani niso izvedeli veliko spodbudnega

Ptuj, 20. aprila - Župani podravskih in pomurskih občin so v sredo izpolnili napoved in se družno odpravili na pogovore s predstavniki vlade glede načrtovanega projekta celovite oskrbe s pitno vodo, ki so ga prijavili med okoljske kohezijske projekte. Veliko vzpodbudnega za izpeljavo 140 milijonov evrov vrednih načrtov v tej finančni perspektivi niso slišali.