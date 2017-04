UKC Maribor: Dosedanje sodelovanje z Onkološkim inštitutom dobro

Ljubljana, 20. aprila - V UKC Maribor so se odzvali na očitke, izrečene na sredini seji sveta Onkološkega inštituta o tem, da ne prevzemajo svojega dela programa. Kot so zapisali v odzivu, je bilo dosedanje sodelovanje inštitutom dobro in uspešno, širitev dejavnosti radioterapije pa so načrtovali skupaj.