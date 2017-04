Iskratel ob 70-letnici napoveduje nadaljnjo rast

Kranj, 20. aprila - Družba Iskratel obeležuje 70 let delovanja. Ob tej priložnosti so izdali knjigo in v vhodni dvorani podjetja odprli muzejsko razstavo, v petek pa bodo jubilej obeležili s slovesnostjo na Brdu pri Kranju. Poudarjajo, da poslujejo stabilno, novi posli - med njimi nedavno sklenjeni z Iranom - pa so spodbuda nadaljnji globalni rasti.