Japonska vlada pred OI v Tokiu nad deloholično miselnost in karoshi

Tokio, 20. aprila - Japonski Tokio bo čez tri leta prizorišče poletnih olimpijskih iger. Ob igrah je pričakovati množičen obisk domačih in tujih ljubiteljev športa na stadionih in v dvoranah, kar bo predstavljalo velik transportni izziv. Da bi preprečili popoln prometni kolaps, bodo podjetja in javno upravo pozvali, da zaposlenim naročijo, naj delajo od doma.