V Rimu začetek prizivnega procesa proti kapitanu Costa Concordie

Rim, 20. aprila - Pred kasacijskem sodiščem v Rimu se je danes začel prizivni proces proti kapitanu križarske Costa Concordia Francescu Schettinu. Več kot pet let po brodolomu najvišje pritožbeno sodišče v Italiji preverja obsodbo Schettina iz februarja 2015, ko so ga zaradi brodoloma obsodili na 16 let zapora, piše nemška tiskovna agencija dpa.