Koroški Slovenci predlagajo nekaj sprememb v zadnjem osnutku deželne ustave avstrijske Koroške

Celovec/Ljubljana, 20. aprila - Krovne organizacije Koroških Slovencev so predsedniku ustavnega odbora celovškega deželnega zbora Andreasu Scherwitzlu danes posredovale pripombe in predloge za spremembe zadnjega osnutka deželne ustave avstrijske Koroške, ki ga je v sredo v Celovcu predstavila vladajoča deželna koalicija. Pripombe in predlogi se nanašajo na 5. člen osnutka.