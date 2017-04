Jadranski svet izpostavili nujnost še tesnejšega povezovanja

Ljubljana, 20. aprila - Sodelujoči na 2. Jadranskem dialogu oz. na srečanju Jadranskega sveta, ki se danes odvija v Ljubljani, so izpostavili, da je priložnost za sodelovanje v regiji še precej. Ob izzivih, s katerimi se sooča svet in EU, bi morala regija najti tudi svoje rešitve ter okrepiti politično in zlasti gospodarsko sodelovanje.