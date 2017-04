V okolici Pulja potresna vaja Istra 2017

Ljubljana/Pulj, 21. aprila - V okolici Pulja se bo danes začela mednarodna vaja zaščite in reševanja Istra 2017, na kateri bo sodelovalo 87 slovenskih reševalcev iz dveh enot za iskanje in reševanje v urbanih okoljih. Na vaji, ki bo simulirala potres, bo do nedelje sodelovalo skupaj okoli 300 ljudi, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.