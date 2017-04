Ljubljana, 20. aprila - Izjava za medije vodje poslanske skupine DeSUS Franca Jurše in namestnika vodje Petra Vilfana o pobudi in vloženih podpisih za redno uskladitev pokojnin, ki je bila napovedana za danes ob 11. uri v prostorih stranke v DZ, je zaradi poteka seje DZ in posledično pomanjkanja časa odpovedana, so sporočili iz poslanske skupine.