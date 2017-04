Bajkonur, 20. aprila - Ruski kozmonavt in ameriški astronavt sta se danes podala na približno šestmesečno misijo na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS). Plovilo so izstrelili z ruskega izstrelišča v Bajkonurju, sam let pa bo trajal približno šest ur, poroča nemška tiskovna agencija dpa.