Pionir punka Iggy Pop slavi 70 let

New York, 21. aprila - Ameriški glasbenik Iggy Pop, znan tudi kot pionir punka ali rockerski legvan, je danes dopolnil 70 let. Iggy Pop je imel zelo močen vpliv na popularno kulturo 20. stoletja, slovi pa po energičnih in markantnih odrskih nastopih. Njegove najbolj znane skladbe so Lust for Life, I'm Bored in Real Wild Child, podpisuje pa tudi uspešnico Candy.