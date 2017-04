Opozorilo pred nevarnostjo pozebe in močnega severnega vetra

Ljubljana, 20. aprila - Ponoči in v petek zjutraj bodo temperature v večjem delu Slovenije padle pod ledišče. Najnižje temperature bodo v zatišnih legah od -6 do -1 stopinje Celzija, zato bo nevarnost spomladanske pozebe, opozarjajo na agenciji za okolje. Še vedno velja tudi opozorilo zaradi močnega vetra severnih smeri.

Močan veter bo pihal v zgornjem Posočju, pod Karavankami in v severovzhodni Sloveniji. Najmočnejši sunki bodo predvidoma dosegali hitrosti od 70 do 90 kilometrov na uro.

Veter je nekaj težav povzročal že v sredo. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je odkrival strehe in podiral drevesa predvsem v severni polovici države od Gorenjske pa vse do Prekmurja.

Danes bo v zahodnih in osrednjih krajih precej jasno, proti vzhodu pa zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 15 stopinj.

V petek bo pretežno jasno, veter bo do jutra oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 15 stopinj. V soboto bo sončno s hladnim jutrom, popoldne se bo zmerno pooblačilo. V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj bo v notranjosti Slovenije prehodno rahlo deževalo. Čez dan bo večinoma sončno, popoldne bodo še posamezne plohe.

Vremenoslovci sadjarjem in vrtičkarjem zaradi nevarnosti pozebe priporočajo, da v petek in soboto rastline prekrijejo oz. izvajajo protislansko zaščito in tako zmanjšajo tveganje zaradi pozebe. Priporočajo tudi budno spremljanje razvoja vremena v prihodnjih dneh.

Sadjarji za zdaj ocenjujejo, da so razmere solidne in upajo, da temperature v tem tednu ne bodo prenizke. Upajo in želijo si, da se ne bi ponovila lanska zgodba, ko je aprilska pozeba uničila pridelek marsikateremu sadjarju in vinogradniku.