Odbor DZ za obrambo pritrdil spremembam srednjeročnega nacionalnega obrambnega programa

Ljubljana, 20. aprila - Odbor DZ za obrambo je na današnji seji z osmimi glasovi za in enim proti podprl predlog sprememb srednjeročnega nacionalnega obrambnega programa za obdobje 2016-2020, ki prinašajo ločitev strateške in operativne ravni poveljevanja in kontrole v Slovenski vojski (SV). Od prisotnih članov odbora je proti glasoval le poslanec ZL Miha Kordiš.