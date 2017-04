Protesti v Venezueli zahtevali tri življenja

Caracas, 20. aprila - Med množičnimi protesti proti predsedniku Nicolasu Maduru v Venezueli so v sredo umrli najmanj trije ljudje. Opozicija napoveduje, da se bodo protesti nadaljevali tudi danes in to še v večjem številu. Prebivalcem Venezuele je dovolj pomanjkanja in po njihovem prepričanju nesposobne vlade ter zahtevajo volitve.