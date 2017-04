Delo: Pravi trenutek (20.4.)

Ljubljana, 19. aprila - Theresa May je dan po zaključku velikonočnih praznikov z napovedjo predčasnih parlamentarnih volitev presenetila tako svoje podpornike kot nasprotnike in naredila prvi korak k utrditvi svojega položaja na čelu države, tik pred začetkom dveh let napornih pogajanj o izstopu iz Evropske unije, v Delu piše Jure Kosec.