Izgredi na protestih v Venezueli

Caracas, 19. aprila - Na današnjih množičnih protestih v Venezueli je prišlo do izgredov, ki so po zadnjih podatkih zahtevali prvo smrtno žrtev. Umrl je 17-letnik, ki je bil pred tem ustreljen v glavo. Izgredi so izbruhnili, ko je policija proti protestnikom, ki so metali kamenje, uporabila solzivec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.