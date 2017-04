Mojster glasbe za preparirani klavir Hauschka nocoj v Kinu Šiška

Ljubljana, 20. aprila - Nedolgo po nastopu Grega Hainesa bo nocojšnji večer v Kinu Šiška spet minil ob klavirskih zvokih. Predstavil se bo mojster prepariranega klavirja, nemški pianist in skladatelj Volker Bertelmann z umetniškim imenom Hauschka, ki iz glasbila izvablja tako ritem kot melodijo. Njegov prvi koncert v Sloveniji bo slab mesec po izidu novega albuma What If.