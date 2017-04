V Radencih maraton z novimi krajšimi progami

Ljubljana, 20. aprila - Maraton v Radencih, ki ga bodo 20. maja pripravili že 37. po vrsti, tek na 21 km pa bo štel tudi za državno prvenstvo, bo tudi letos postregel z novostmi. Po lanski prenovi daljših prog, ki so maraton ponovno ponesle preko slovenske meje, so letos osvežili progi na pet in 10 km ter poskrbeli za vabljiv spremljevalni program.